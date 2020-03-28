 إطفاء الأنوار في «ساعة الأرض» للحماية من تغير المناخ رغم فيروس كورونا - بوابة الشروق
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إطفاء الأنوار في «ساعة الأرض» للحماية من تغير المناخ رغم فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 6:26 ص | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 6:26 ص

من المقرر أن تجري اليوم السبت فعالية "ساعة الأرض" مجددا، حيث ستطفأ الأنوار في المباني الشهيرة وفي ملايين المنازل في العالم لدعم التوعية بتغير المناخ.

وتدعو المبادرة التي بدأتها منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" عام 2007 ، المواطنين في أنحاء العام والشركات والسلطات المحلية إلى إطفاء الأنوار لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلدة أو مدينة.

وقرر المنظمون المضي قدما في المبادرة على الرغم من انهماك العالم حاليا في مكافحة فيروس كورونا. وقد أدت عمليات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم في خفض مستوى التلوث.

وقال المنظمون في بيان على الموقع الإلكتروني "ايرث اور" أو (ساعة الأرض) "ساعة الأرض 2020 ستشهد قيام أشخاص من جميع أنحاء العالم برفع أصواتهم للدعوة إلى العمل على القضايا البيئية الملحة في بلادهم".

وأضاف البيان أن "فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة في ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل".


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