كولون يعلن موافقة لاعبيه على تخفيض الأجور في ظل أزمة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انضم كولون إلى قائمة أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) التي وافق لاعبوها على تخفيض الأجور، في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد نادي كولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت ما ذكره تقرير لصحيفة "بيلد"، مفاده أن الفريق أبدى استعداده للمساعدة في تخفيف تداعيات الأزمة.

وجاء ذلك بعد اجتماع لممثلي الفريق، على رأسهم القائد يوناس هيكتور، مع مسؤولي النادي أمس الجمعة.

وقال ماركوس جيسدول المدير الفني لكولون إنه لن يجرى الكشف عن تفاصيل، لكن "مثل هذه الأمور (التنازل عن جزء من الأموال) هي طبيعية بالنسبة لنا هنا وبالنسبة لي".

وكان لاعبو أندية أخرى مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند قد وافقوا أيضا على تقليص الرواتب للمساعدة في تخفيف أثر الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات كرة القدم في ألمانيا معلقة حتى 30 إبريل المقبل على أقل تقدير بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولا يزال المسؤولون والأندية يترقبون على أمل استكمال منافسات الموسم وذلك من أجل تقليل الخسائر المالية المتوقعة.