بري يُلوح بتعليق تمثيله في الحكومة اللبنانية بعد الثلاثاء إذا لم يُحل ملف المغتربين

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بتعليق التمثيل الوزاري المرتبط به، في حكومة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، حال إصرارها على موقفها بعدم عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج.

وأمهل بري – في بيان له اليوم – الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتغيير موقفها من مسألة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان، أو تعليق التمثيل الوزاري التابع له في الحكومة، والذي يضم وزيري المالية غازي وزني، والزراعة والثقافة عباس مرتضى.

وقال بري في بيانه: "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة. لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

ويتبنى رئيس المجلس النيابي مطلب المغتربين الراغبين في العودة الفورية إلى وطنهم، بتسهيل عودتهم إلى لبنان على وجه السرعة، في حين تقول الحكومة إنها سبق وأعطت مهلة 4 أيام كاملة قبل إغلاق المطار وإعلان التعبئة العامة الصحية المستمرة حتى 12 أبريل المقبل، وأن عودتهم حاليا إلى لبنان تشكل خطورة كبيرة بتفشي فيروس كورونا بصورة وبائية في البلاد.

وكان لبنانيون مغتربون لأسباب تتعلق بالدراسة في الخارج أو قضاء العطلات وزيارات، قد طالبوا إلى الدولة اللبنانية إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم لم يتسن لهم العودة قبل تعليق حركة الطيران وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من 18 مارس الجاري وكذلك عدد من المطارات الأخرى وأن البعض منهم عالقون في المطارات.

كما جاءت مطالبة البعض الآخر منهم بالعودة إلى لبنان استنادا إلى نفاد أموالهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة، في ضوء توقف التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، جراء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يمر بها لبنان على نحو فرض معه القطاع المصرفي اللبناني قيودا مشددة على حركة رؤوس الأموال والتحويلات إلى الخارج، بما يجعلهم يواجهون خطر الجوع والتشرد في شوارع الدول الخارجية.