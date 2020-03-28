نقيب المعلمين يحذر المدارس الخاصة من الاستغناء عن المدرسين: لن نتركهم فريسة

• الزناتي: تجار الأزمة يستغلون تعطل الدراسة وعلى الجميع تحمل المسئولية

حذر خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بعض المدارس الخاصة، من قيامها بالاستغناء عن عدد كبير من معلميها بعد قرار تعطيل الدراسة، وهو ما يعد جريمة في حق المعلم بقطع مصدر دخله في ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة.

وشدد الزناتي، على أن النقابة ستدافع بكل الطرق الشرعية والقانونية عن أعضائها، ولن تتركهم فريسة لأصحاب بعض المدارس الخاصة الذين حولوا التعليم إلى سلعة تباع وتشترى، في الوقت الذي يشتكي الجميع من تدني رواتب المدارس الخاصة التي تمنحهم أجرا شهريا في حدود 700 جنيه، بما يخالف الحد الأدنى للأجور في الدولة، وتستغل احتياجهم للعمل بمنحهم أجرا ضعيفا، ليزداد الأمر سوءا بالاتجاه حاليا إلى الاستغناء عنهم بعد تعطل الدراسة.

وأوضح نقيب المعلمين أن استغلال بعض أصحاب المدارس الخاصة للظروف الحالية، والاستغناء عن المعلمين أو منحهم إجازة إجبارية بدون أجر، يعد قرارا خبيثا ومتاجرة بالأزمة، ويؤدى إلى ضرر مباشر على قطاع كبير من مواطنين مصريين اتخذت الحكومة قرارات عديدة لحمايتهم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الظروف الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار الزناتي إلى أن النقابة تلقت عددا من شكاوى معلمين في المدارس الخاصة بفرض إجازة بدون راتب عليهم حتى بداية العام الدراسي المقبل، رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب، بالإضافة إلى مصروفات الأتوبيس لعام دراسي كامل، في حين أن الدراسة توقفت قبل شهرين من نهايتها الطبيعية، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يطالب أولياء الأمور برد أصحاب المدارس الخاصة جزء من مصروفات الأتوبيس، يتم الاستغناء عن المعلمين.

ونوه الزناتي بأنه لا يجب المتاجرة بالأوضاع الاستثنائية الحالية للدولة، والتأثير بشكل سلبي على قطاع كبير من المعلمين، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم في 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.

وطالب نقيب المعلمين، بأن تقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أصحاب المدارس الخاصة؛ لحماية المعلمين بها، والالتزام بالتأمين عليهم ومنحهم رواتب لائقة.