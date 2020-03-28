انتخاب مارسيل يانسن رئيسا للمجلس الإشرافي في هامبورج الألماني

أعلن نادي هامبورج اليوم السبت رحيل رئيس مجلس الإدارة بيرند هوفمان وانتخاب رئيس النادي مارسيل يانسن كرئيس جديد للمجلس الإشرافي في النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وجرى إعفاء هوفمان من مهام عمله وسط صراع على السلطة بين قيادات النادي، بعد أن سبق له رئاسة النادي بين عامي 2003 و2011 قبل أن يعود للنادي في 2018.

ونتيجة لرحيل هوفمان، استقال أيضا ماكس ارنولد كويتجن بصفته رئيسا للمجلس الإشرافي.

واصبح يانسن المدافع السابق لهامبورج ومنتخب ألمانيا رئيسا لهامبورج العام الماضي لكنه الآن سيخلف كويتجن في منصب رئيس المجلس الإشرافي.

وقال يانسن "لا ينبغي أن نفقد الطاقة ونصنع أزمة ثقة في أصعب فترات كرة القدم الاحترافية ، كل التركيز ينبغي أن ينصب على مصلحة نادي هامبورج".

ويحتل هامبورج المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية المتوقف حاليا بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.