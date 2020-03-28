 الصحة تحدد المنشآت الخاصة المستثناة من حظر التجوال - بوابة الشروق
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الصحة تحدد المنشآت الخاصة المستثناة من حظر التجوال

منى زيدان:
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 4:41 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 4:41 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب العلاجي، السماح بتشغيل المنشآت الطبية الخاصة مع الالتزام بمواعيد حظر التجول طوال أيام الأسبوع ويستثنى من التقيد بمواعيد حظرالتجول المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة.

ووجهت الوزارة - في منشور لها اليوم السبت - بضرورة مراعاة كافة المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق كافة معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات فيما وجهت جميع الأطقم العاملة بالنظافة فى بالمستشفيات بالقيام بعملية التطهير والتعقيم كل 48 ساعة باستخدام المطهرات داخل جميع المباني.

ونصحت مديريات الشؤن الصحية بتقليص عدد الحضور في الاجتماعات مع إخضاع كافة المترددين على الوزارات والهيئات لكشف درة الحرارة يوميا، مطالبة قياداتها بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية منعا لحدوث أي لغط بين الرأي العام.

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