وزيرة الصحة: الأدوية المعلن عنها كعلاج لكورونا في بعض الدول «قديمة ونستخدمها بالفعل»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر، وصلت إلى 28%، مضيفة أنها عالية في الصعيد.

وأشارت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، إلى أن كل الأدوية المعلن عن استخدامها لعلاج كورونا من قبل بعض الدول؛ قديمة، وتعالج أمراض أخرى كـ«الملاريا ونقص المناعة»، مؤكدة أنها موجودة في بروتوكولات المنظومة الطبية بمصر، وتُستخدم بالفعل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن أسماء الأدوية المنشورة عن طريق بعض الأشخاص في الفترة الأخيرة، بزعم علاجها لفيروس كورونا، لا تستخدم إلا في المستشفيات، بأقسام الرعاية المركزة بها، مشيرة إلى أنها تؤخذ بجرعات معينة، وبمتابعة لوظائف الكبد وغيرها.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء أمس الجمعة، إلى 536 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 30.

فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 147 حالة.





