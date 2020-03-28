محافظ أسيوط يكلف المسؤولين بضبط الأسواق والتصدي للمغالاة في الأسعار

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة؛ للتأكد من توافر السلع بصورة كافية؛ لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أو أية أسواق لمنع التجمعات والازدحام ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين محمد إسماعيل، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة.

وكلف المحافظ، خلال اللقاء، سكرتير مساعد المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة والمرافق والأحياء لشن حملات مستمرة خاصة بعد ملاحظة مبالغة التجار في أسعارها، الأمر الذي يستلزم رقابة محكمة والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.

كما كلف بمنع أية أسواق في الشوارع أو باعة جائلين التي تسبب التكدس والازدحام، واتباع التعليمات الواردة في هذا الشان ضمن خطة المحافظة في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن دور السلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة المحافظة لابد أن تواجه الاستغلال بجميع أنواعه والتنسيق مع الجهات الرقابية لحماية للمواطنين ومنع استغلالهم، مؤكدا أن جميع السلع تضخ في الاسواق بصورة دائمة وأن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة في هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة في جميع المواد التموينية والغذائية، وأن هناك حملات رقابة مشددة للتعامل مع أي حالات للمغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها.