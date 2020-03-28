قومي المرأة يطلق أول دليل من نوعه لدعم النساء ذوات الإعاقة لمواجهة كورونا

أطلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية والتواجد داخل أماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، في تصريح اليوم السبت، أن فيروس كورونا يصيب الجميع دون تمييز، وأن وصول رسائل التوعية، وتقديم خدمات الوقاية والرعاية الصحية للجميع دون تمييز، أصبح ضرورة حتمية تستوجبها طرق المواجهة الناجحة لهذا الخطر الداهم.

وأشارت إلى أن إطلاق هذا الدليل يأتي من منطلق دور المجلس، ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة في تقديم كل ما من شأنه دعم المرأة ذات الإعاقة والنساء الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة في حياتهم اليومية.

من جهتها، أوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن الدليل يتضمن أربعة أقسام رئيسية، أولها مسلمات مهمة للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم، والتوعية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم، والوقاية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحى.

وأضافت أن الدليل نبه إلى أهمية تبنى لغات تواصل مختلفة عند التوعية والوقاية والحجر والحجز الصحى للوصول للأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة مثل لغة الإشارة للإعاقات السمعية والوسائل المعينة للإعاقات البصرية واللغة المبسطة للإعاقات الذهنية وهذا يعنى الحد من انتقال العدوى إليهم ومنهم، وهذا يعنى كسب وقت غالى في المعركة ضد انتشار الفيروس.

ولفتت إلى أن الدليل أكد ضرورة عمل ترجمة فورية للغة الإشارة مصاحبة لرسائل التوعية التى يتم بثها على القنوات التليفزيونية وبخاصة الأكثر انتشاراً منها ، وفتح باب الرد على تساؤلات الأشخاص ذوى الاعاقة السمعية حول الفيروس على أن يكون الرد مصحوب بترجمة للغة الإشارة.

وفيما يخص توعية ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد، أكدت أن الدليل طالب بأهمية توصيل المعلومات من قبل ولى الأمر والقائم بالرعاية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد عن طريق تبسيط إجراءات الوقاية والسلامة العامة ، وإرفاق الإرشادات بالصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة لأماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحى، قالت إن الدليل شدد على ضرورة التأكد عند اختيار أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحى من وجود إتاحة مكانية وتيسيرات لسهولة الحركة والوصول بمداخلها وبمرافقها.

يذكر أن دليل الأشخاص ذوى الإعاقة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا تم رفعه على موقع المجلس القومى للمرأة وعلى صفحته الرسمية على الفيسبوك ويمكن للجهات والهيئات العاملة في التوعية والوقاية من انتشار الفيروس وفى تقديم خدمات الحجر والحجز الصحى.