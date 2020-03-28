قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «لسنا أمام أحوال عادية وإنما تحد صعب لإرادة دول وشعوب عالمية»، في إشارة منه إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساءً»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الجمعة، أن الدول التي ستنجح في المواجهة السريعة واحتواء آثار «كورونا»، «هي التي ستعبر نحو المستقبل في عالم يتشكل من جديد ، يمكن ان يطلق عليه «عالم ما بعد كورونا»»، متابعًا أن الدول التي ستتخبط وتتأخر في المواجهة وتتعرض لتفشي الفيروس المستجد، «لن تتعرض للسقوط الاقتصادي فقط، بل ستتعرض لمخاطر سقوطها الوجودي».
واستطرد: «هناك محاولات من بعض الجماعات، التي لم تكتفي بحد المتاجرة بالدين، بل تجاوزتها إلى حد المتاجرة بحياة البشر»، واصفًا إياها بـ«الجماعات الفاسدة»، في إشارة منه إلى من يحاولون مخالفة قرارات وزارة الأوقاف بغلق المساجد وتعليق صلوات الحماعة والجمع بها، والتحريض ضدها.
وأشار إلى صيانة الإسلام للنفس البشرية، وحرص الدين على رفع المشقة عن الناس، مستعينًا بحكاية من السيرة النبوية تروي أن «عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام ، فقال: «أولئك العصاة أولئك العصاة»».
وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارًا بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، منذ 21 مارس، ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.