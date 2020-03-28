وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساءً»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الجمعة، أن الدول التي ستنجح في المواجهة السريعة واحتواء آثار «كورونا»، «هي التي ستعبر نحو المستقبل في عالم يتشكل من جديد ، يمكن ان يطلق عليه «عالم ما بعد كورونا»»، متابعًا أن الدول التي ستتخبط وتتأخر في المواجهة وتتعرض لتفشي الفيروس المستجد، «لن تتعرض للسقوط الاقتصادي فقط، بل ستتعرض لمخاطر سقوطها الوجودي».