 تقرير - الاتحاد الإنجليزي يخطط لاستكمال الدوري الممتاز في يوليو - بوابة الشروق
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تقرير - الاتحاد الإنجليزي يخطط لاستكمال الدوري الممتاز في يوليو

محمد مجدي
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 6:07 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 6:23 م

كشفت تقرير صحفي عن نية الاتحاد الإنجليزي في استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز والدرجات الأخرى، بالاتفاق مع رابطة «البريميرليج».

ووفقًا لموقع «فوتبول لندن» البريطاني، يوجد مخطط من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد المحلي والدوريات الإنجليزية لاستكمال الموسم.

وذكر الموقع أن تواصلًا تم اليوم، السبت، بين الرابطة والاتحاد والحكومة عبر الهاتف وتم التوصل خلاله إلى خطة لاستكمال الموسم في شهر يوليو بدون جماهير على مدى 4 أو 6 أسابيع من المنافسات.

وأضاف الموقع أن الجميع يركز على إنهاء الموسم الحالي لتجنب الخسائر في حال إلغاء الموسم والتي تقدر بالملايين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي بالتنسيق مع رابطة البريميرليج قد أعلنت تمديد تأجيل جميع المنافسات إلى 30 إبريل بعد أن كان تم الاتفاق على التأجيل حتى الثالث من ذات الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».


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