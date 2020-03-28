 نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف - بوابة الشروق
السبت 28 مارس 2020 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
د ب أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 12:01 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 12:01 م

صرح عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي أسعد المرشدي، بأن 50% من نواب الكتل الشيعية في البرلمان العراقي ليست لديهم اعتراضات على تكليف المرشح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورجح النائب المرشدي، لصحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم السبت، أن "تكون التشكيلة الوزارية جاهزة للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح أن رئيس الوزراء المكلف يناقش حاليا مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل حكومة تحظى بإجماع الشارع العراقي.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد أجرى سلسلة اتصالات مع القوى العراقية وسفراء الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي، وعدد من الدول العربية في إطار التمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك