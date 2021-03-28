المشاط أمام النواب: نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد وتعزيز الاستدامة

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائري للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأضافت المشاط - خلال اجتماعها مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد- أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تسجل 25% من حجم الدين الخارجي لمصر، مشيرة إلى أن كافة هذه التمويلات طويلة الأجل وميسرة بشكل كبير لأن الهدف منها ليس الربح ولكن مساندة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروعا تنمويا ضمن برنامج الحكومة في مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.

وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار.

واستعرضت المشاط المشروعات الناجحة الممولة من شركاء التنمية، في صعيد مصر، مشيرة إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاقتصادي الدائري وإمداد المزارعين بالطاقة الشمسية.