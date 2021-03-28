«السينما والتكنولوجيا» أولى ندوات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اهتم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمناطق وإشكاليات الحوار والمناقشة، حيث لم يخل برنامج جميع دوراته السابقة من المحاور النقاشية التي يعقد لها موائد مستديرة لطرح كل القضايا السينمائية.

وفي الدورة العاشرة للمهرجان يزخر البرنامج بالعديد من حلقات النقاش، التي جاءت في اليوم التالي للافتتاح مباشرة بعقد جلستى عمل كانت الجلسة الأولى من الحوار تحت عنوان "السينما والتكنولوجيا"، لمناقشة مدى التأثير السلبي والإيجابي للتقدم التكنولوجوي على صناعة السينما.



أدار اللقاء عدلي توما، بمشاركة كل من صناع السينما أمير رمسيس، خالد الحجر، سعد هنداوي، والنجم العالمي جيمي جان لوي، بمصاحبة الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان الذي داعب الحضور في بداية النقاش، لافتًا إلى ملحوظة أولى وهى أن قاعة المناقشة ليست علي شكل مائدة مستديرة.



أما الملحوظة الثانية لحميدة، أكد فيها أهمية موضوع الـ"سينما تيك" ومدى إمكانية تأثير التكنولوجيا الحديثة على صناعة السينما، وكيف يمكن أن يغير ذلك في الصورة المستقبلية للصناعة، متوجها للحديث لشباب السينمائيين للاجتهاد في البحث عن سبل التعاون المثمر بين الجانب التقني والفني والسينما، فيما أكد أن الفن والسينما دائمًا في المقدمة ومن بعد ذلك تأتي التكنولوجيا، فهى وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.



وأكد عدلي توما أن التكنولوجيا تقدم التسهيلات في البحث عن حلول، ولن تكون بديلا عن الإنسان الفنان، أو العامل البشري، راصدًا الطرق التي توفرها التكنولوجيا لصناعة السينما على مستوى الإنتاج الأقل تكلفة وتقليل الفترات الزمنية، وبالطبع تساعد كثيرًا في تحسن الجودة الفنية للعمل السينمائي.



أما المخرج أمير رمسيس، صاحب "حظر تجول" فقد تحدث في بداية كلمته عن الـ"ديجيتال ستوديوز"، وكيف تتيح الكثير من التقنيات كالخلفيات واجواء مواقع التصوير بعد أن كان الجميع يعتمد علي الكوروما الخضراء قديما، وكيف كان من الممكن أن يؤثر ذلك علي أداء الممثل نفسه.



من ناحيته، أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أهمية إشكالية الوقت الذي تتيحه التكنولوجيا لصناعة السينما، وكيف تساعد صانع السينما علي الحكي بشكل أفضل وأكثر مصداقية، مستعيدًا ذكرى ثورة تكنولوجية حدثت في هوليود في الستينات علي يد الفنان فؤاد سعيد بمجال التصوير السينمائي المتحرك.



وتحدث المخرج سعد هنداوي عن البدايات العلمية للسينما وكيف خرجت قديمًا من التكنولوجيا، فلولا اختراع الآلات التصويرية قديمًا لما توصلنا إلى فكرة تحريك الصور، مؤكدًا أهمية خلق حالة من المرونة والاستيعاب بين صناع السينما في تعاملاتهم مع التقنيات التكنولوجية.



واستدعى المخرج خالد الحجر عدة تجارب عالمية في ماهية الاستفادة القصوى، بالتعاون بين التكنولوجيا وصناعة السينما على عدة مستويات منها تنفيذ المعارك في مواقع التصوير، وأن التطور التطبيقي هو الملاذ النهائي للعمل الفني.