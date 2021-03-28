المصرية لمترو الأنفاق: أول قطار ينطلق من محطة حلوان الـ 5 صباحا خلال شهر رمضان

قال المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه سيتم مد ساعات العمل بمترو الأنفاق لمدة ساعة خلال شهر رمضان، موضحًا أنه سيكون هناك 1473 رحلة على الثلاث خطوط لمترو الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل أكمنة داخل المحطات وأخرى متحركة داخل القطارات لمتابعة الحركة وتأمين الركاب.

وأوضح أن أول قطار ينطلق من محطة مترو حلوان سيكون في الساعة الخامسة صباحًا وآخر قطار في تمام الساعة الـ 12:15 صباحًا، من محطة المرج الجديدة 12:30 صباحًا، مضيفًا أن آخر قطار بالخط الثانى سيقوم من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:30 صباحًا ومن محطة المنيب الساعة 12:35 صباحًا، وذلك اعتبارًا من أول يوم في شهر رمضان.

وذكر أنه تم تجهيز بعض القطارات للدفع بها في أوقات الذروة لمنع التزاحم، مؤكدًا أنه يتم تطهير وتعقيم جميع المحطات وخاصة الأماكن التي يلمسها الركاب على مدار الأيام منذ بدء التشغيل وحتى انتهائه.