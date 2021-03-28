قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه اطلع على الاستغاثات والرسائل التي أرسلها سائق القطار المتوقف، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار اليوم، باستخدام نظام الـ atc للتحكم في سرعة القطارات لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن نظام الـ atc سيعمل على تأخير مواعيد القطارات بنسبة 25% بعد تقدير القطاعات التي يتم فيها تطوير، نظرًا لأنه سيهدئ من سرعة القطار في الأماكن التي يتواجد بها الإصلاحات.

وأوضح أن المواعيد الجديدة للقطارات سيتم الإعلان عنها صباح الأحد، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قائم حتى 30 يونيه المقبل الذي سيبدأ فيه الانتهاء من جزء من أعمال تطوير خطوط السكة الحديد.

وعن توجيهاته للعاملين بقطاع السكة الحديد، تابع: «قولتلهم الفترة اللي جاية مش هنيمكوا وكلنا على أبراج الإشارت، ومعنديش وقت واللي عاوز يساعد بلده يخلص الحاجة اللي هتخلص على آخر السنة في سبتمبر وأكتوبر الجاي.. علشان منأخرش الناس أكتر من كده».

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، الجمعة الماضية، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.