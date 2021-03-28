نشاط ملحوظ في حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

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شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا ؛ حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائي الإسكندرية و الدخيلة 155983 طنا.

أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ، وقال إنه بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1656 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 8561 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

من جانبه شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.