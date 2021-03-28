وزير النقل: حادث قطاري سوهاج تنبيه بضرورة إنشاء خط سكة حديد موزاي للحالي

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على انتقاد البعض لأولويات الوزارة خاصة بإنشاء القطار الكهربي والمونوريل، قائلًا إنها وسائل نقل حضارية لابد منها لتخفيف الضغط في الشوارع والحفاظ على البيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، إنه لا يمكن تطوير شبكة السكة الحديد باعتماداها على الكهرباء في الوقت الحالي لأنها بحاجة إلى اعتمادات مالية ضخمة، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير الإشارات والمزلقانات كأولوية في الوقت الحالي.

وأضاف أن مصر ليس لديها سوى خط واحد يربط بين محافظات ومدن الصعيد، وكان لابد من إنشاء خط موازي له خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، مضيفًا أنه كان لابد من أن يعمل بالتوازي بين تطوير السكة الحديد القديمة وإنشاء خطوط كهربائية جديدة.

وذكر أن حادث قطاري سوهاج يعتبر تنبيه بضرورة إنشاء خط سكة حديد آخر موازي للحالي، خاصة مع تبني الدولة لمشروع إنشاء خط يصل إلى أبوسمبل وتوشكى وحتى أبو حلفا بالسودان.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، الجمعة الماضية، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.