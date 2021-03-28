انطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، انطلاق فاعليات المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بمكتب صحة ثانٍ الزقازيق، فيما تستمر فاعليات المرحلة الثانية من الحملة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام، وذلك بإجمالي عدد مستهدف مليون و217 ألفًا و47 طفلًًا، من خلال 2435 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا، على أن تكون مواعيد الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، من منزل إلى منزل، وذلك من خلال فرق طبية مُدربة ومُجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان.

وشدد محافظ الشرقية، على أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية؛ لضمان نجاح تنفيذ الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب، للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة مُقسمين إلى 498 فريقًا ثابتًا بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، و1937 فريقًا متحركًا يجوب المنازل والحضانات، مُقسمين إلى 580 فريقًا بالحضر، و1855 فريقًا بقرى الريف يُطعم من منزل إلى منزل، منوهًا بأن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.