 نائب عن حزب النور ينتقد تغليظ عقوبة ختان الإناث: ليه نحرم أمر أباحه الله - بوابة الشروق
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نائب عن حزب النور ينتقد تغليظ عقوبة ختان الإناث: ليه نحرم أمر أباحه الله

حزب النور
حزب النور
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:20 م
قال أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، تعليقًا على ختان الإناث، إن هناك أحكامًا شرعية لا تتغير بالزمان والمكان، معقبًا: «أمة الإسلام هي أمة الختان».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن «حزب النور يرفض المبالغة في القطع، والذي يضر بالمرأة نفسيا وجسديا، لكنه يقر بالختان في إطار الآراء الفقهية»، متسائلًا: «لماذا نرفض التنوع في الآراء ما دامت موجودة؟».

وأكد أن حزب النور لا يغلق الباب أمام المبرر الطبي للختان حال الحاجة عند الوصول إلى سن البلوغ، مضيفًا أن تغليظ العقوبة لن يفيد في منع الختان، فهناك 82% من فتيات الصعيد والريف المصري يتم تختينهن حتى الآن.

وشدد على تمسك حزب النور برأيه حول إباحة ختان الإناث عند الحاجة، قائلًا: «ليه نحرم أمر أباحه الله ورسوله والعلماء على مر الزمان؟».

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيا.

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