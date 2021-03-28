ضبط طفلين قفزا داخل مدرسة لمعاكسة الفتيات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، من ضبط شابين "سروجي وميكانيكي" قفزا من أعلى سور مدرسة الثانوية الصناعية بالمنزلة لمعاكسة الفتيات داخلها.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من المدعو "محمد.ش. ال. ح" ٥٠ سنة، مدرس أول كهرباء وإلكترونيات بالمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة "نظام خمس سنوات" الكائنة ببندر المنزلة، ومقيم بندر المنزلة، بقيام شابان بالقفز من أعلى سور المدرسة إلى داخلها لمعاكسة الفتيات بالمدرسة.
وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وأمكن ضبطها وتبين أنهما كلا من "عبدالرحمن .م. أ. ش" 16 سنة، سروجي سيارات، و"إبراهيم .ال. ط. م" 15 سنة، ميكانيكي، ويقيمان منطقة "المنزلة الجديدة" بندر المنزلة، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة.
وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.