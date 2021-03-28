ضبط طفلين قفزا داخل مدرسة لمعاكسة الفتيات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، من ضبط شابين "سروجي وميكانيكي" قفزا من أعلى سور مدرسة الثانوية الصناعية بالمنزلة لمعاكسة الفتيات داخلها.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من المدعو "محمد.ش. ال. ح" ٥٠ سنة، مدرس أول كهرباء وإلكترونيات بالمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة "نظام خمس سنوات" الكائنة ببندر المنزلة، ومقيم بندر المنزلة، بقيام شابان بالقفز من أعلى سور المدرسة إلى داخلها لمعاكسة الفتيات بالمدرسة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وأمكن ضبطها وتبين أنهما كلا من "عبدالرحمن .م. أ. ش" 16 سنة، سروجي سيارات، و"إبراهيم .ال. ط. م" 15 سنة، ميكانيكي، ويقيمان منطقة "المنزلة الجديدة" بندر المنزلة، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.