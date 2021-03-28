التجارة الداخلية: عدد المحال المشاركة بالأوكازيون وصل إلى 3355 محلا

في اليوم الأخير للأوكازيون، أكد المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة فيه وصل إلى 3355 محلا تجارية.



وأضاف حسام، في بيان للوزارة اليوم، أن القاهرة تفوقت بعدد المحال المشاركة في الأوكازيون بـ 1269 محالا تجاريا، يليها الجيزة 509، والاسكندرية 322 ، والمنيا 164 ، وسوهاج 97 محالا تجاريا، وفي هذا الصدد أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقرير حول ما تم في الأوكازيون منذ القرار الوزاري بانطلاقة في 7/2/2021.



وأشار التقرير الوارد إلى الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب التخفيض في الأوكازيون تباينت ما بين الـ15% إلى 50% في بعض السلع، وبحسب التقرير الوارد من قطاع التجارة الداخلية فإن الأوكازيون ساهم في تنشيط التجارة في تلك الفترة وساهم في توفير كل احتياجات المواطنين من السلع المخفضة التي ساهمت في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.



ولفت إلى عدد المحاضر التي حررت والتي تتنوع ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بـ 4 محاضر، 175 محضرا بدون تصريح، 214 محضر أوكازيون وهمي، وذلك فيما يخص حملات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، وبالنسبة للمديريات فان المحاضر تنوعت ما بين 5 محاضر عدم إعلان السعر، و612 محضر أوكازيون وهمي، ليصل عدد المحاضر من قطاع التجارة الداخلية والمديريات إلى 1068 محضرا.