 العراق تسلم دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي - بوابة الشروق
الأحد 28 مارس 2021 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

العراق تسلم دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 7:32 م

سلمت الحكومة العراقية اليوم الأحد دولة الكويت دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن وفد وزارة الخارجية العراقية برئاسة السفير قحطان الجنابي وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الثنائية متعددة الأطراف، والسفير ناصر الهين مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات قام بتسليم الجانب الكويتي دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي في معهد الشيخ سعود الناصر للدراسات الدبلوماسية، تضم كتبا تعود لعدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وكذلك أعداد كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام.

وأوضح البيان أنه تم التوقيع على محضر التسليم بأشراف ممثل الأمم المتحدة في دولة الكويت السفير طارق الشيخ.
وتقوم السلطات العراقية بين الحين والآخر بتسليم الجانب الكويتي أرشيف دولة الكويت الذي استولت عليه السلطات العراقية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان غزو الكويت في أغسطس عام 1990

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك