إلغاء اجتماع للحكومة الإسرائيلية غدا بسبب خلافات جانتس ونتنياهو

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني جانتس، مساء الأحد، اجتماع الحكومة الأسبوعي المقرّر غدا الإثنين.

وعزا جانتس، رئيس قائمة "كاحول لافان"، قراره إلى "رفض كتلة الليكود و(رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، تعيين وزير قضاء دائم، ما سيؤدّي إلى الإضرار بحكم القانون والديمقراطيّة".

وردّ الليكود في بيان قائلا إنّ "من أجل تعيينات وتوظيفات، يمنع جانتس التوقيع على عقود لملايين اللقاحات المطلوبة لمواطني إسرائيل لأجل التطعيم المقبل. إن لم تصادق الحكومة فورًا على العقود التي توصّل إليها رئيس الحكومة نتنياهو، فإنّ شركات اللقاحات قد تلغيها وتنقلها إلى دول أخرى"، حسبما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

والجمعة، طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نتنياهو وجانتس، بتعيين وزراء دائمين مكان وزراء يتولون مناصب قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم.

وشدّد مندلبليت بشكل خاص على أهمية تعيين وزير قضاءـ قائلا إن "وضعا تبقى فيه وزارة القضاء بدون وزير يلحق ضررا شديدا بعمل الوزارة وأداء الحكومة، وبكل ما يقترن بذلك".

يذكر أن جانتس يتولى منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، وتنتهي ولايته في هذا المنصب مطلع أبريل المقبل.

وبداية الشهر الجاري، أوضح مندلبليت لنتنياهو وجانتس أنّ عليهما تعيين بديلين للوزيرين اللذين عُينا قائمين بأعمال، لأن قانون أساس الحكومة لا يسمح بتمديد ولايتهم، وأن تعيين وزراء جدد مشروط بمصادقة الكنيست.

وفي ظل الفوضى الحاصلة في الحكومة الإسرائيلية، فإن جانتس منع تعيين وزير اتصالات دائم، من خلال استفتاء هاتفي بين الوزراء، لأن الاستفتاء لم يشمل تعيين وزير قضاء دائم.