الإمارات تتضامن مع مصر وتثمن جهود التعامل مع حادث السويس

أثنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، على الجهود التي تقوم بها مصر في التعامل مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس، في يوم ٢٣ مارس الجاري، عندما كانت تبحر من البحر الأحمر صوب المتوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن دولة الإمارات أكدت تقديرها البالغ للعمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات المصرية لإنهاء هذه الأزمة والمحافظة على استقرار ممرات التجارة المائية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر في هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الجانب.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس عن جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين" خلال عبورها للقناة في رحلتها من الصين إلى روتردام بهولندا.

ومنذ ذلك الحين، تستمر جهود تعويم السفينة العملاقة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش إن العمل متواصل لأجل تعويم السفينة التي جنحت في المجرى المائي، وأدت إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.