محافظ بورسعيد يطالب رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتكثيف حملات وأعمال النظافة فى كافة أنحاء المحافظة، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات وتكثيف العمل في الشوارع الرئيسية والجانبية، بالتوازي مع أعمال التطهير التي تتم بكافة الأنحاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد اليوم بمكتبه، وأكد اللواء عادل الغضبان على ضرورة مواصلة أعمال النظافة ليلا ونهارا، والدفع بالمزيد من العمالة وتقسيم العمل لدوريات، بالإضافة إلى العمل وفق خطة شاملة تتضمن الارتقاء بمستوى النظافة بكافة أحياء المحافظة على أعلى مستوى.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة الدعم للأحياء للقيام بأعمالها على أعلى مستوى، وتوفير كافة المعدات والإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي ببورسعيد تماشيا مع أعمال التنمية، والتنسيق التام بين المحافظة والأحياء في أعمال التطهير والتعقيم والنظافة.