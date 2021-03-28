 رئيس ديوان المستشارية بألمانيا يتوقع عودة إمكانية السفر اعتبارا من أغسطس - بوابة الشروق
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رئيس ديوان المستشارية بألمانيا يتوقع عودة إمكانية السفر اعتبارا من أغسطس

(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 10:30 ص

صرح رئيس ديوان المستشارية بألمانيا هيلجا براون بأنه يتوقع حدوث انفراجة في حالة حدوث العدوى بفيروس كورونا المستجد في بلاده في مايو القادم وعودة إمكانية السفر اعتبارا من أغسطس القادم.

وقال براون لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أتوقع أن يكون التأثير الناتج عن التطعيم وعن بدء الموسم الدافئ ملموسا في مايو القادم".

وأضاف رئيس ديوان المستشارية أنه سيتم رؤية أولى التأثيرات الإيجابية في عيد العنصرة (الذي يأتي في شهر مايو)، شريطة ألا يخرج الموقف عن السيطرة حتى ذلك الحين.

وتابع براون قائلا: "اعتبر أنه أمر واقعي أن يكون السفر متاحا من جديد في أغسطس القادم"، ولكنه أشار إلى أن قضاء عطلة بعيد الفصح في ظل التطورات الراهنة يعد أمرا غير مسؤول.

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