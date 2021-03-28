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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة العراقي يؤكد استمرار إجراءات الحظر خلال شهر رمضان

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 10:03 ص

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، إن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، ستكون سارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير، في تصريح، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن الوزارة تعتمد بشكل طارئ على الموقف الوبائي حيث يتم من خلاله اتخاذ أي قيود أو إجراءات إضافية، مشيرا إلى عدم إصدار أي قرارات جديدة حاليا.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية قد فرضت حظرا جزئيا للتجوال في البلاد يبدأ من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحاً، فضلا عن حظر شامل يومي الجمعة والسبت فقط.


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