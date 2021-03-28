محافظ جنوب سيناء يقرر تخصيص مبلغ شهري لإحدى الأمهات المثاليات

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من الأمهات المثاليات في مدينة شرم الشيخ، بحضور إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الدولية.

وبلغ عدد الأمهات المكرمات 15 أما مثالية من مختلف مدن المحافظة، في المسابقة التي أجرتها مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بالاشتراك مع وحدة تكافؤ الفرص.

وفازت بالمركز الأول هدى عبدالرحمن من مدينة دهب، وأهدى المحافظ كل أم مثالية شهادة تقدير، ومبلغ مالي، وقرر تخصيص مبلغ مالي بصفة شهرية لمدة عام لإحدى الأمهات، نظرًا لظروفها الخاصة، ورعايتها لـ6 أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد المحافظ بقصص الكفاح والتضحية للأمهات المثاليات بجنوب سيناء، مؤكدًا أن المحافظة تذخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، وقال إن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها.

وأكدت نائب المحافظ إيناس سمير، دور الأم في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء، وتعريفهم بالمنهج الصحيح، بعيدًا عن الانحراف أو التطرف، وأن الأم لها دور كبير في صنع التاريخ، وبناء الحاضر ورسم المستقبل.