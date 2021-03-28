وزارتا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في الفضاء

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها عقدت افتراضيا مع وزارة الدفاع الأمريكية مؤتمرا للتعاون الفضائي الدفاعي، وأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد قام الجانبان بتقييم التهديدات المتزايدة في الفضاء وتعهدا بالعمل معا على ضمان البيئة الفضائية الآمنة.

وذكرت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشاركتا اتجاهات سياسة الفضاء وناقشتا تبادل الخبراء بين البلدين وغيرها.

وأفادت بأن الجانبين أشادا بمواصلة التعاون على الرغم من جائحة فيروس كورونا.