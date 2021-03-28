باكستان تحظر التجمعات في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

حظرت باكستان، اليوم الأحد، جميع التجمعات العامة، وتشمل مراسم الزفاف، ضمن إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال المركز الوطني للقيادة والعمليات، وهى الهيئة المسؤولة عن مواجهة جائحة كورونا "سوف يتم حظر جميع التجمعات في الأماكن المفتوحة والمغلقة ابتداء من الان. هذا سوف يشمل الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفعاليات الأخرى".

وسوف يتم فرض مزيد من القيود على بؤر التفشي أو المدن التي تسجل معدلات مرتفعة من العدوى ابتداء من 29 مارس الجاري، كما سوف يتم "حظر مراسم الزفاف تماما" ابتداء من الخامس من أبريل المقبل.

وقال وزير التخطيط أسد عمر إن الفيروس ينتشر سريعا، والمستشفيات أصبحت تمتلأ بالمرضي .

وكان قد جرى فرض إجراءات إغلاق مطلع هذا الشهر على مناطق بؤر تفشي الفيروس، وأصبح ارتداء الكمامات إلزاميا، كما تم إغلاق المدارس والأسواق والمنتزهات في وقت مبكر.

وجرى وقف الرحلات الجوية من 12 دولة تشمل البرازيل.

وسجلت باكستان اليوم 4767 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أكثر من ثمانية أشهر.

كما تم تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس.

وسجلت باكستان حتى الآن 654 ألفا و591 حالة إصابة و14 ألفاو215 حالة وفاة.