الخدمات البيطرية: نتواصل مع المسؤولين بالسفن العالقة للحفاظ على أرواح الحيوانات

الخدمات البيطرية: 60 ألفا و400 رأس غنم وحوالي 421 رأس أبقار على متن الحاويات الخمس العالقة بقناة السويس.. خالية من أي أمراض وبائية أو معدية



قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم إرسال ثلاث لجان إلى السفن العالقة بقناة السويس؛ لإنقاذ الماشية الموجودة على متنها، بناءً على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن الحاويات العالقة بقناة السويس، والبالغ عددها خمسة، تحتوي على 60 ألفًا و400 رأس غنم، وحوالي 421 رأس أبقار.



وأوضح أن الأطباء فحصوا الحيوانات واطمأنوا على خلو الماشية من أي أمراض وبائية أو معدية، فضلًا عن توفير الأدوية البيطرية اللازمة، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع المسؤولين في السفن العالقة؛ لتوفير أي احتياجات والحفاظ على أرواح الحيوانات.



وذكر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن العلف متوفر في أربعة حاويات، موضحًا أنه تم رفع كميات من العلف إلى الخامسة منها، فضلًا عن تزويد الأربعة الموجود بها.



وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشى، حيث تم إرسال ثلاث فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، وقاموا بفحص المواشى وتقديم الأعلاف إليها على ظهر السفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة مجانا.