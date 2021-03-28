 محافظ الدقهلية يدشن حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الدقهلية يدشن حملة التطعيم الثانية ضد مرض شلل الأطفال

نعمان سمير
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:09 ص

دشن أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة التطعيم الثانيه ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقولونجيل التابع للإدارة الصحية بالمنصورة.

شهدت الحملة تطعيم عدد من الأطفال المترددين على الوحدة بالدقهلية، مطالبا الفريق الطبي بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم.

الحملة تستهدف تطعيم حوالي 5 ملايين طفل من سن يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة وعددها حوالي 6000 فريق طبي تضم فرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة.

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