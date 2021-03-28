محكمة الأردن تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مستشفى السَّلط

بدأت محكمة صُلح جزاء عمَّان النَّظر في قضية مستشفى السَّلط الحكومي، التي يُحاكم فيها 13 متهمًا بتهمة "التَّسبب بالوفاة مكرر 7 مرات".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد - أن "المحكمة عقدت جلسة علنية، استُحضر فيها المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين".

وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى نحو أسبوعين؛ حيث توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط، وتمَّ توقيف 13 متهما على ذمة القضية.

وقرّر المجلس القضائي، الأسبوع الماضي، نقل القضية من محكمة صلح السَّلط إلى عمَّان، بناء على طلب من النيابة العامة، وحفاظًا على الأمن العام، ومقتضيات سير العدالة.