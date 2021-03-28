إزالة 9 حالات تعدِ على نهر النيل جنوب بني سويف

صرح المهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن, بأنه بناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، تم إزالة 9 حالات تعدِ على مساحة 365 مترا، على شاطئ نهر النيل بقرية الحيبة، بحضور اللواء حسين أبو لطيعة مساعد مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، ومسؤول أملاك الدولة، وحماية النيل بمركز الفشن، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية وضرورة المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.