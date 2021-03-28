1245 فريقا طبيا لتطعيم 543 ألف و783 طفلا ضد الشلل بكفر الشيخ

شهدت المراكز الطبية والوحدات الصحية، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.



وتابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ تطعيم الأطفال، وتفقدت عدد من الوحدات الصحية، والمستشفيات وتابعت الفرق التي تجوب القرى والمنزل، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تستهدف تطعيم 543 ألف و783 طفلاً من عمر يوم وحتى 5سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، من خلال 1245فريقاً طبياً ،وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها.



كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.



وأوضحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ5 مساء، مؤكدة بأن التطعيم آمن وبالمجان.



وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها؛ لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة كفر الشيخ.