العاصمة الألمانية توقف تطبيق مشروعات تجريبية لإعادة الجماهير إلى الملاعب

أوقفت ولاية برلين الألمانية تطبيق مشاريع تجريبية ترمي لإعادة الجماهير إلى الملاعب وذلك بسبب عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وفي أعقاب جلسة لمجلس وزراء الولاية، أعلن ميشائيل مولر، رئيس حكومة الولاية مساء أمس السبت الوقف الفوري للمشاريع التي بدأت بالفعل.



ويسري القرار على مشاريع مشابهة تتعلق بقطاع الثقافة.



وقال مولر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" من الواضح تماما أن المشاريع النموذجية التي وضعناها لأنفسنا لقطاع الثقافة وقطاع الرياضة وربما لقطاع الضيافة، لا يمكن الاستمرار في تنفيذها الآن".



كان فريق نادي (برلين ريسايكلينج فوليز) قد واجه فريق (دورين) في العاصمة الألمانية يوم الأربعاء الماضي في دوري الكرة الطائرة الألماني بحضور 800 مشجع، وكانت نتيجة هذه التجرية إيجابية.



وكان هناك تفكير أيضا في إقامة مباراة ديربي العاصمة بين فريقي يونيون برلين وهيرتا برلين لكرة القدم في الدوري يوم الأحد المقبل بحضور جماهيري، غير ان هذه الخطط تم رفضها حتى قبل إعلان مولر.



كما كان فريق البا برلين بطل كرة السلة الألمانية وفريق (ايسبيرن برلين) البطل السابق للدوري يأملان في إمكانية خوض مباريات بحضور جماهير وذلك لاول مرة منذ شهور.



وقال مولر:" أجد من الصواب النظر مرارا في إمكانية إتاحة أمور من خلال إمكانيات إضافية في التطعيم والاختبارات، لكننا نمر في الوقت الحالي بموقف لا يمكن الاستمرار فيه في هذا الأمر بسلاسة" مشيرا إلى أن هذه الفعاليات يتخللها مخالطات يمكن أن يكون من تبعاتها حدوث مخاطر جديدة للعدوى.



وفي أعقاب فترة طويلة من التوقف الإجباري، عُلِّقَتْ الآمال على هذه المشاريع التجريبية لتتجاوز حدود برلين، وكان مفترضا في هذه المشاريع إظهار أن إقامة فعاليات آمنة ممكن أيضا في ظل الجائحة.