البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.



وأكدت الخارجية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد - تضامن مملكة البحرين مع السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها السعودية حفاظًا على مصالح الشعب اليمني الشقيق.