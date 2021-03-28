انطلاق الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الغربية

انطلقت اليوم الأحد، أعمال الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال عن طريق التطعيم الفموي نمط 2 أحادي التكافؤ.

جاء ذلك في إطار الحملات القومية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مديرية الصحة، أعدت خطة متكاملة من أجل الوصول إلى جميع الأطفال بشتى قرى ونجوع المحافظة، وذلك بالدفع 1442 فريقًا ثابتًا ومتحركًا طوال أيام الحملة، والتي تستمر من 28 مارس وحتى 31 مارس مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين الذي يبلغ عددهم 719947، ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على الأطفال من هذا المرض، مشددًا على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة.

كما أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجاناً ضمن الحملة القومية التي تنفذها وزارة الصحة بجميع المحافظات، وأيضاً توفير الطعوم اللازمة للتطعيم وذلك بمشاركة مقدمين الخدمة، بالإضافة إلى المرور على المنازل؛ لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

وتابع أن فرق أخرى ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، ومكاتب الصحة لتطعيم الأطفال المترددين على المنشآت الصحية بالقرى والنجوع وبمواقع التجمعات مثل (محطات السكك الحديدية – محطات الأتوبيس – الأسواق والمواقف) وبسيارات تجوب جميع أنحاء المحافظة.