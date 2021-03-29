 توريس : كنا نعلم أننا سنعاني لتحقيق الفوز على جورجيا - بوابة الشروق
الإثنين 29 مارس 2021 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

توريس : كنا نعلم أننا سنعاني لتحقيق الفوز على جورجيا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 12:05 ص

قال فيران توريس نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم إن فريقه كان يعلم جيدا أنه سيعاني من أجل تحقيق الفوز على مضيفه الجورجي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 . 

وسجل توريس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفا ليتعادل الفريق 1 / 1 قبل أن يحرز زميله البديل داني أولمو هدف الفوز 2 / 1 في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل توريس اليوم هدفه الخامس في تسع مباريات دولية خاضها مع المنتخب الإسباني.

وقال توريس : "كنا نعلم أننا سنعاني. واجهنا جماهيرهم. ولكن أهم شيء أننا اجتهدنا وواصلنا العمل حتى النهاية وحصدنا النقاط الثلاث للمباراة".

وأضاف : "المنافسون يتراجعون عادة للدفاع أمامنا لأننا نعشق الاستحواذ على الكرة. وعلينا أن نعمل لفتح هذه الدفاعات المتكتلة أمامنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك