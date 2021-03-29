توريس : كنا نعلم أننا سنعاني لتحقيق الفوز على جورجيا

قال فيران توريس نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم إن فريقه كان يعلم جيدا أنه سيعاني من أجل تحقيق الفوز على مضيفه الجورجي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .
وسجل توريس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفا ليتعادل الفريق 1 / 1 قبل أن يحرز زميله البديل داني أولمو هدف الفوز 2 / 1 في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وسجل توريس اليوم هدفه الخامس في تسع مباريات دولية خاضها مع المنتخب الإسباني.
وقال توريس : "كنا نعلم أننا سنعاني. واجهنا جماهيرهم. ولكن أهم شيء أننا اجتهدنا وواصلنا العمل حتى النهاية وحصدنا النقاط الثلاث للمباراة".
وأضاف : "المنافسون يتراجعون عادة للدفاع أمامنا لأننا نعشق الاستحواذ على الكرة. وعلينا أن نعمل لفتح هذه الدفاعات المتكتلة أمامنا".