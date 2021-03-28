علماء الأزهر: واجبنا إحياء ليلة النصف من شعبان وتعظيمها بالدعاء وقراءة القرآن

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن ليلة النصف من شعبان تحمل معان كثيرة في القرب من الله تعالى.. مشيرا إلى أن أفضل الأعمال الذكر وقراءة القرآن وهي ليلة يجب تعظيمها وتكريمها وقد دأب من قبلنا على ذلك ونحن نسير على نهجهم عسى الله أن يتقبل منا ويغفر لنا.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر والمستشار الديني لرئيس الجمهورية إن الاحتفال بهذه الليلة مشروع وقد ألف أئمة العلم في تعظيم هذه الليلة مؤلفات كثيرة ومنهم فضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية حيث ألف "رسالة في ليلة النصف من شعبان" وأيضا الشيخ المحدث عبدالله الغماري فكتب "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان" ، وغيرهم كثير مشيرا إلى أن الله عظم شأن بعض الأماكن والأزمنة كالمساجد كونها خير بقاع الأرض، ووقت السحر، ويوم الجمعة، وشهر رمضان، و فضل بعض النبيين على بعض، وقد أمرنا الله أن نعظم ماعظمه " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وأوصي الأزهري بإحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء وقراءة القرآن وأن نجعل قلوبنا عامرة بالمحبة والإجلال، ودعا الله أن يتجلي وينظر إلى قلوبنا فيغفر لنا.

وشدد الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق على اغتنام هذه الليلة التي يطلع الله فيها على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، مؤكدا على ضرورة الإخلاص لله وأن يكون المسلمون على قدر المسئولية وأن يصفو مابينهم من شحناء.

ثم اختتم الحفل بقراءة سورة "يسٓ" والدعاء المأثور في ليلة النصف من شعبان.

يذكر أن علماء الأزهر أحيوا ليلة النصف من شعبان ب"البيت المحمدي" بحضور فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، وبعض من طلاب العلم وتم بثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.