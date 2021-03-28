السلطات الصحية في أمريكا تبقي على حظر الرحلات البحرية رغم الضغوط

تعتزم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الابقاء على حظر الرحلات البحرية من الموانئ الأمريكية في المستقبل القريب، على الرغم من الضغط المتزايد من صناعة الرحلات البحرية وحلفائها في الحكومة.

ويضغط حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعمدة مقاطعة ميامي-داد دانييلا ليفين كافا، ومجموعة الضغط في صناعة الرحلات البحرية "الرابطة الدولية للرحلات البحرية" على مراكز السيطرة على الأمراض للسماح برحلات بحرية أمريكية في موعد لا يتأخر عن أول تموز/يوليو. لكن الوكالة لا تتزحزح عن قرارها بـ "أمر الإبحار المشروط"، والذي يضع قائمة طويلة من المتطلبات التي يجب أن تفي بها شركات الرحلات البحرية قبل السماح لها بإعادة تشغيل رحلاتها.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن أمر الإبحار المشروط، الذي أصدره مركز السيطرة على الأمراض في تشرين أول/أكتوبر ويستمر العمل به حتى تشرين ثان/نوفمبر2021، أصبح من الماضي وغير ضروري حاليا بعد توفر العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19،وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

وحظرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الرحلات البحرية في المياه الأمريكية لأول مرة في أذار/مارس 2020 وسط تفشي كوفيد-19 على عدد من السفن .