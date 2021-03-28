قيرغيزستان تسجل 146 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأحد، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 88 ألفا و92 اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19"، وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 63 حالة شفاء مما رفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و600 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1495 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 528 حالة؛ منهم 136 في حالة حرجة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة القيرغيزية، استعدادها لتلقي 150 ألف جرعة لقاحات من شركة "سينو فارم" الصينية قريبا، للبدء في برامج تطعيم سكانها.