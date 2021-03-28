البرهان يعزي السيسي هاتفيا في ضحايا حادث قطاري سوهاج

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان اعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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