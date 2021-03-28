الأردن يمدد العمل بساعات الحظر الليلي والحظر الشامل

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، تمديد العمل بساعات الحظر الليلي المطبقة حاليا، وتطبيق الحظر الشامل ليوم الجمعة واستمرار إغلاق القطاعات التي تقرر إغلاقها سابقا حتى منتصف شهر أبربل المقبل.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، أنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية أصدرت الحكومة عددا من التوصيات والخطوات للمرحلة المقبلة؛ وقد أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة على إثر ذلك البلاغ رقم (28) لسنة 2021 الذي يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين (26) و(27) الصادرين استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، والمتعلقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجول الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تزايدا كبيرا في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا؛ موضحا أن المملكة تجاوزت حاجز 100 وفاة يوميا، وتسعة آلاف إصابة، ونسبة 20 % من الفحوصات الإيجابية؛ الأمر الذي يؤشر للوصول إلى مستويات مقلقة من انتشار الوباء.