رئيس مركز بلطيم يتابع خطط الرصف وإزالة القمامة

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أكد اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، خروج معدات وأدوات الحملة الميكانيكية لمتابعة المهام المكلف بها، وتنفيذ ما جاء من تعليمات.

يأتى ذلك ضمن الخطة المتكاملة والمستهدفة للمدينة والقرى، مشددا على سرعة تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى لأعلى مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المرافق وتذليل العقبات وأسباب التقصير إن وجدت.

وأكد أنه تم عمل حملات لإزالة القمامة من الشوارع والأحياء بالمركز والمدينة.

وأشار إلى متابعة خطط الرصف بأحياء وشوارع مركز ومدينة بلطيم أولا بأول وطبقا للمواصفات الفنية.

ولفت إلى متابعة لخطط توزيع لقاح كورونا على الأهالي.