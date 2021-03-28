 السعودية: نقدر وندعم مصر في التعامل مع حادث جنوح سفينة بقناة السويس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: نقدر وندعم مصر في التعامل مع حادث جنوح سفينة بقناة السويس

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 12:01 ص

أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها البالغ ودعمها للجهود التي تبذلها مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وأعربت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.

وعبرت المملكة عن وقوفها مع مصر - بكل إمكانياتها - للمساهمة في دعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية.

كما أكدت المملكة استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

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