قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن قناة السويس يمر بها ما يقرب من 19 ألف سفينة كل عام، مشيرًا إلى أنه من الوارد حدوث عطل لأي سفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن قلق الناس يرجع إلى أنه لم يعتادوا على مثل تلك الوقائع في قناة السويس، ذاكرًا أن قناة السويس لم تتعرض لمثل تلك لأحداث منذ حرب عام 1967.

وأوضح أن ربان السفينة البنمية فقد السيطرة عليها ما جعلها تنحرف عن مسارها يمينًا لتخترق ضفة القناة الصخرية، مؤكدًا أن المسؤولية عن ذلك الحادث تقع على قائد السفينة.

وذكر أن شركات التأمين على السفن المحتجزة هي التي ستتحمل نفقات التأخير بسبب السفينة العالقة، مضيفًا أن هيئة قناة السويس من حقها الحصول على تعويض نتيجة الأضرار التي سببتها السفينة البنمية ولكن ليس على توقف على حركة الملاحة.

وأشار إلى أن الرياح كانت عامل مؤثر لجنوح السفينة إضافة إلى سرعتها العالية، موضحًا أن الأسباب الأخرى المتعلقة بجنوح السفينة سيتم الكشف عنها بعد التحقيقات.

وتعرضت السفينة البنمية للجنوح، والتي تتبع الخط الملاحي «EVER GREEN»، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتعبر ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، وتسببت العاصفة الترابية وسرعة الرياح التي بلغت 40 عقدة، في انعدام الرؤية وفقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها عند المدخل الجنوبي للقناة.

