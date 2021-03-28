محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات للحملة القومية ضد شلل الأطفال، والحملة الدعائية للإعلان عن انطلاقها غداً الأحد، بإشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ وتستمر لمدة 4 أيام وتنتهى فى 31 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أنه سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة وتضم فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة، والأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات مصريين وغير مصريين علمًا بأن التطعيم آمن وبالمجان، وتستهدف الحملة 543782 طفلا على مستوى المحافظة، والفرق التي تم تدريبها 1245 فريقا.