مسئول كوري يدعو إلى امتلاك سول نظام خاص بتحديد المواقع الجغرافية

قال كيم جي شان الرئيس التنفيذي لشركة (ليج نيكس ون) الكورية الجنوبية إن "سول ستكون بحاجة إلى امتلاك نظامها الخاص بتحديد المواقع الجغرافية العالمية، المعروف باسم "كيه بي إس"، من أجل مصلحة الأمن القومي وكذلك لتطوير صناعة الفضاء الكورية الجنوبية".

وقال كيم جيشان، خلال اجتماع بشأن خطة تطوير برنامج الفضاء الكوري الجنوبي، حسبما أفادت صحيفة (كوريا هيرالد) الكورية الجنوبية، "بدون نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية خاص بالبلاد، سوف تعتمد كوريا اعتمادا رئيسيا على نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي (جي بي إس) الذي تطوره الولايات المتحدة".

وتعد شركة "ليج نيكس ون"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الدفاعية في كوريا الجنوبية، وتراكمت لديها خبرات تكنولوجية حول كيفية بناء نظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي لكوريا الجنوبية (كيه بي إس)، بما في ذلك تطوير أجهزة الرادار ذات الفتحة التركيبية، وأجهزة اتصالات الأقمار الاصطناعية للأغراض العسكرية، والمجسات الكهروضوئية ومجسات الأشعة تحت الحمراء.

وحذر من أنه إذا توقف النظام الأمريكي عن توفير المعلومات لكوريا في حالة الطوارئ، فقد تدخل كوريا في حالة من الذعر، حيث ستتوقف الهواتف المحمولة وأنظمة الملاحة والمعاملات المالية، مؤكدا أن تطوير نظام تحديد المواقع الجغرافية الكوري الجنوبي ليس مسألة اختيار، ولكنه مهمة وطنية أساسية.

وقررت كوريا الجنوبية إجراء العناية الواجبة بشأن المشروع وإنشاء نظام الملاحة الخاص بها بحلول عام 2035، لكنها لاتزال في مرحلة مبكرة جدا من المناقشة.

وأشار كيم جي شان إلى أنه لإنجاح نظام "كيه بي إس" تحتاج كوريا الجنوبية إلى أقمار اصطناعية متعددة ومراكز تحكم ومراقبة على الأرض، لافتا إلى أن المشروع سيخلق 60 ألف وظيفة جديدة، وسيزيد الفوائد الاقتصادية إلى أكثر من 7 تريليون وون كوري جنوبي.